Вальберг завоював золоту медаль у могулі

Джерело - Чемпіон.
Швед Вальтер Вальберг став олімпійським чемпіоном у фристайлі (Могул), набравши 83,23 бала у третій спробі фіналу.
Срібну медаль здобув канадець Мікаель Кінгсбері (82,18 бала), бронзу завоював японець Ікума Хорісіма (81,48).
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Могул
Чоловіки
Фінал
Спроба 3
1. Вальтер Валльберг (Швеція) 83,23
2. Мікаель Кінгсбері (Канада) 82,18
3. Ікума Хіросіма (Японія) 81,48
Спроба 2
1. Вальтер Валльберг (Швеція) 80,33
2. Мікаел Кінгсбері (Канада) 79,59
3. Ікума Хіросіма (Японія) 79,59
Спроба 1
1. Майкл Кінгсбері (Канада) 81,78
2. Коске Сугімото (Японія) 79,01
3. Даїчі Хара (Японія) 78,59