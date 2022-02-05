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Вальберг завоював золоту медаль у могулі

Сьогодні 15:56 170 0
Здобуто першу золоту медаль у скарбничку Швеції на Олімпіаді-2022
Вальберг завоював золоту медаль у могулі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Швед Вальтер Вальберг став олімпійським чемпіоном у фристайлі (Могул), набравши 83,23 бала у третій спробі фіналу.

Срібну медаль здобув канадець Мікаель Кінгсбері (82,18 бала), бронзу завоював японець Ікума Хорісіма (81,48).

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Могул
Чоловіки
Фінал
Спроба 3

1. Вальтер Валльберг (Швеція) 83,23

2. Мікаель Кінгсбері (Канада) 82,18

3. Ікума Хіросіма (Японія) 81,48

Спроба 2

1. Вальтер Валльберг (Швеція) 80,33

2. Мікаел Кінгсбері (Канада) 79,59

3. Ікума Хіросіма (Японія) 79,59

Спроба 1

1. Майкл Кінгсбері (Канада) 81,78

2. Коске Сугімото (Японія) 79,01

3. Даїчі Хара (Японія) 78,59

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