Вальберг завоював золоту медаль у могулі

Здобуто першу золоту медаль у скарбничку Швеції на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.

Швед Вальтер Вальберг став олімпійським чемпіоном у фристайлі (Могул), набравши 83,23 бала у третій спробі фіналу.

Срібну медаль здобув канадець Мікаель Кінгсбері (82,18 бала), бронзу завоював японець Ікума Хорісіма (81,48).

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Могул

Чоловіки

Фінал

Спроба 3

1. Вальтер Валльберг (Швеція) 83,23

2. Мікаель Кінгсбері (Канада) 82,18

3. Ікума Хіросіма (Японія) 81,48

Спроба 2

1. Вальтер Валльберг (Швеція) 80,33

2. Мікаел Кінгсбері (Канада) 79,59

3. Ікума Хіросіма (Японія) 79,59

Спроба 1

1. Майкл Кінгсбері (Канада) 81,78

2. Коске Сугімото (Японія) 79,01

3. Даїчі Хара (Японія) 78,59