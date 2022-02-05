Допущені промахи Валентини Семеренко на першому етапі змішаної естафети Олімпіади-2022 є помилками тренерів.

Про це заявив головний тренер жіночої команди України Урош Велепець.

"Промахи Семеренко? Гадаю, це помилка тренерів. Пристрілювалися за слабкого вітру, він стих. Вона не зрозуміла, куди вистрілила, і це важко було зробити їй самій: коли біжиш, то треба швидко стріляти, часу немає [дивитися, куди вистрілив]. Гадаю, це наша помилка, тому що на пристрілці вітер був інший.

У багатьох були проблеми: у тих, хто стріляв з першої по п'яту установку - одні, а у тих, хто з п'ятої і далі - інші. Результатом незадоволені, але за медалі та ТОП-3 шансів не було [за такої гонки].

Важко було: після етапу Валентини Семеренко відставання було 2:36 хвилини. Юлія Джима провела чудову естафету, Артем Прима - також. Підручний чотири вистрілив наприкінці, там був шанс зачепитися за ТОП-10, але не вийшло. Маємо, що маємо - будемо боротися далі", - зазначив Велепець.