Головне
Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022
Сьогодні 12:12 1645 4
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:44 2680
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла
Сьогодні 15:18 462
Йогауг виграла першу золоту медаль Олімпіади-2022
Сьогодні 10:32 1554
Українець Корчук не подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2022
Сьогодні 09:48 611
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 08:32 2978
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 22:52 70303 6
Збірна України зіграє з Іспанією в матчі за третє місце на Євро-2022
Вчора 22:52 3213
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн
Вчора 22:19 13032 6
Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії
Вчора 20:28 35398 6
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1402
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1250
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4421
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1188
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 997

Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла

Сьогодні 15:18 462 0
Фахівець прокоментував невдалий виступ українців у змішаній естафеті
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Допущені промахи Валентини Семеренко на першому етапі змішаної естафети Олімпіади-2022 є помилками тренерів.

Про це заявив головний тренер жіночої команди України Урош Велепець.

"Промахи Семеренко? Гадаю, це помилка тренерів. Пристрілювалися за слабкого вітру, він стих. Вона не зрозуміла, куди вистрілила, і це важко було зробити їй самій: коли біжиш, то треба швидко стріляти, часу немає [дивитися, куди вистрілив]. Гадаю, це наша помилка, тому що на пристрілці вітер був інший.

У багатьох були проблеми: у тих, хто стріляв з першої по п'яту установку - одні, а у тих, хто з п'ятої і далі - інші. Результатом незадоволені, але за медалі та ТОП-3 шансів не було [за такої гонки].

Важко було: після етапу Валентини Семеренко відставання було 2:36 хвилини. Юлія Джима провела чудову естафету, Артем Прима - також. Підручний чотири вистрілив наприкінці, там був шанс зачепитися за ТОП-10, але не вийшло. Маємо, що маємо - будемо боротися далі", - зазначив Велепець.

Нагадаємо змагання з біатлону продовжаться 7 лютого індивідуальною гонкою серед жінок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн Новий Ракіцький? Футзаліст збірної України вже 8 років грає у Росії та єдиний не співає гімн 13032 6
Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022 Збірна України поступилася Росії в півфіналі Євро-2022 5381 3
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 20627
Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії Путін - ху*ло, найкращий гол чемпіонату та нереалізований пенальті: Україна в драматичному півфіналі Євро-2022 програла Росії 35398 6
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 70303 6
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 38694 2
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20119
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 43881
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17315 1
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 9106
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8822 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17501