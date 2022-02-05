Жіноча збірна Японії розгромила Данію на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Японії впевнено перемогла Данію.
Матч завершився з рахунком 6:2 на користь японок.
Далі на олімпійському турнірі 6 лютого Японія зіграє з Китаєм, а 7 лютого Данія буде протистояти Чехії.
XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
3 тур, 5 лютого
Японія - Данія 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)
Шайби: 1:0 - 10:46 Ямасіта, 2:0 - 12:08 Токо, 3:0 - 13:50 Укіта, 4:0 - 22:53 Токо, 4:1 - 29:16 Хансен, 5:1 - 39:54 Шіга, 6:1 - 58:02 Йонеяма, 6:2 - 59:55 Якобсен
Раніше жіноча збірна Канади знищила Фінляндію на Олімпіаді-2022.