Жіноча збірна Чехії перемогла Швецію на Олімпіаді-2022

Ванішова оформила дубль у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Чехії святкувала перемогу над Швецією.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь чешок.

Далі на олімпійському турнірі 7 лютого Чехія зіграє з Данією, а Швеція - з Китаєм.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

2 тур, 5 лютого

Чехія - Швеція 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 18:23 Ванішова, 2:0 - 33:56 Гимларова, 2:1 - 39:16 Мюрен, 3:1 - 54:03 Ванішова

Раніше жіноча збірна Канади знищила Фінляндію на Олімпіаді-2022.