Українець прокоментував виступ збірної у змішаній естафеті

Джерело - НОК України.

Біатлоніст Артем Прима сподівається, що буде зроблено правильні висновки виступу збірної України у змішаній естафеті на XXIV зимових Олімпійських іграх.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Сьогодні не вдалося показати свій максимум. Треба проаналізувати помилки на стрільбищі, щоб розуміти, як правильно діяти по цьому вітру далі. Не зовсім задоволений собою. Все ж таки можна було краще впоратися зі стрільбою. Сподіваюся, зробимо правильні висновки й у наступних стартах вдасться прискоритися й на дистанції, незважаючи на дуже холодне повітря", - сказав Прима.

Раніше у змішаній естафеті збірна України у складі Валентини Семеренко, Юлії Джими, Артема Прими та Дмитра Підручного фінішувала на 13-й позиції.

Нагадаємо змагання з біатлону продовжаться 7 лютого індивідуальною гонкою серед жінок.