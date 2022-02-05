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Ковбаснюк оцінив олімпійську трасу у Китаї

Сьогодні 11:48 156 0
Українець - про гірськолижну трасу
Ковбаснюк оцінив олімпійську трасу у Китаї
#Іван Ковбаснюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, в Національному гірськолижному центрі Яньцина мало відбутися крайнє тренування перед стартом змагань в гірськолижному спорті, де нашу країну представляє Іван Ковбасюк.

Відпрацювати навички спортсменам завадили складні погодні умови, офіційне тренування було скасовано, проте було дозволено вільно проїхати по трасі. Чим і скористався наш олімпієць.

"Через сильний вітер це неможливо нормально зробити - на розгоні він просто здуває. Вчора були умови кращі, але я впав. Добре, що обійшлося без травм - кістки цілі та голова на місці. Буду налаштовуватись на завтрашній офіційний старт",  - прокоментував Ковбаснюк.

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