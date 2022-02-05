Ковбаснюк оцінив олімпійську трасу у Китаї

Українець - про гірськолижну трасу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, в Національному гірськолижному центрі Яньцина мало відбутися крайнє тренування перед стартом змагань в гірськолижному спорті, де нашу країну представляє Іван Ковбасюк.

Відпрацювати навички спортсменам завадили складні погодні умови, офіційне тренування було скасовано, проте було дозволено вільно проїхати по трасі. Чим і скористався наш олімпієць.