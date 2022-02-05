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Саночниця Туницька потрапила до ТОП-10 тренувального заїзду на Олімпіаді-2022

Сьогодні 10:48 127 0
Фінал змагань відбудеться 7-8 лютого
Саночниця Туницька потрапила до ТОП-10 тренувального заїзду на Олімпіаді-2022
#Олена Стецків, #Юліанна Туницька

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька взяли участь у тренувальних заїздах у групі В.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У національному центрі санного спорту у Яньціні у третьому заїзді Туницька посіла 10-е місця, Стецків - не фінішувала. У четвертому заїзді Стецків та Туницька посіли відповідно 14-е та 15-е. 

6 лютого відбудеться 5-ий та 6-ий тренувальні заїзди - відповідно початок о 02:00 та 03:45.

Результати третього тренувального заїзду:

Результати четвертого тренувального заїзду:

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