Саночниця Туницька потрапила до ТОП-10 тренувального заїзду на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька взяли участь у тренувальних заїздах у групі В.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
У національному центрі санного спорту у Яньціні у третьому заїзді Туницька посіла 10-е місця, Стецків - не фінішувала. У четвертому заїзді Стецків та Туницька посіли відповідно 14-е та 15-е.
6 лютого відбудеться 5-ий та 6-ий тренувальні заїзди - відповідно початок о 02:00 та 03:45.
Результати третього тренувального заїзду:
Результати четвертого тренувального заїзду: