Саночниця Туницька потрапила до ТОП-10 тренувального заїзду на Олімпіаді-2022

Фінал змагань відбудеться 7-8 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька взяли участь у тренувальних заїздах у групі В.

У національному центрі санного спорту у Яньціні у третьому заїзді Туницька посіла 10-е місця, Стецків - не фінішувала. У четвертому заїзді Стецків та Туницька посіли відповідно 14-е та 15-е.

6 лютого відбудеться 5-ий та 6-ий тренувальні заїзди - відповідно початок о 02:00 та 03:45.

Результати третього тренувального заїзду:

Результати четвертого тренувального заїзду: