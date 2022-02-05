Президент IIHF: Впевнений, що ми добре проведемо турнір з хокею на Олімпіаді

Функціонер розповів про свої очікування

Президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Люк Тардіф впевнений, що чоловічий турнір на Олімпійських іграх у Пекіні буде проведено успішно.

Про це заявив сам функціонер.

"Я впевнений, що ми добре проведемо турнір. Гравці приїхали зі своїх ліг, де вони нещодавно виступали та не були так ізольовані, як тут. Вони зуміли адаптуватися до умов, і тепер, після спілкування зі своїми співробітниками, я впевнений, що все буде чудово", - Тардіф.

Чоловічий хокейний турнір розпочнеться 9 лютого. На попередньому етапі 12 збірних розбито на три групи по чотири команди в кожній. Переможці груп та найкраща з команд, що посіли другі місця, виходять до чвертьфіналу. Інші команди зіграють у кваліфікаційному раунді за вихід до 1/4 фіналу.