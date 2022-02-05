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Жіноча збірна Канади знищила Фінляндію на Олімпіаді-2022

Сьогодні 08:48 147 0
Нерс та Дженнер оформили хет-трики у звітному матчі
Жіноча збірна Канади знищила Фінляндію на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Канади святкувала впевнену перемогу над Фінляндією.

Матч завершився з рахунком 11:1 на користь Канади. 

Далі на олімпійському турнірі 6 лютого Канада зіграє з ОКР, а Фінляндія - зі Швейцарією.

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
2 тур, 4 лютого 

Канада - Фінляндія 11:1 (2:1, 5:0, 4:0)

Шайби: 1:0 - 01:01 Фільє, 12:45 Нерс, 2:1 - 18:27 Туомінен, 3:1 - 23:22 Фільє, 4:1 - 30:01 Нерс, 5:1 - 31:20 Дженнер, 6:1 - 34:27 Дженнер, 7:1 - 36:35 Стейсі, 8:1 - 47:06 Лі Реттрей, 9:1 - 53:07 Нерс, 10:1 - 54:01 Стейсі, 11:1 - 54:45 Дженнер

Раніше жіноча збірна Данії програла Китаю на Олімпіаді-2022.

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