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29.01.2022 18:00 982

Бескон обурилася непотраплянням до складу збірної Франції на змішану естафету

Сьогодні 06:18 169 0
Біатлоністка прокоментувала
Бескон обурилася непотраплянням до складу збірної Франції на змішану естафету
#Олімпіада-2022

Джерело - Ski-nordique.

Французька біатлоністка Анаїс Бескон залишилася незадоволеною непопаданням до складу команди на змішану естафету на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це заявила сама біатлоністка.

"Це було дуже тяжко чути. Причини називалися, але для мене вони не були вагомими. Очевидно, я хотіла б потрапити до складу. Мені здається, що я вже довела свою спроможність. У мене найкраща статистика стрілянини цієї зими. Я чесно не розумію", - зазначила Бескон.

Участь у гонці візьмуть Анаїс Шевальє-Буше, Жюлія Сімон, Емільєн Жаклен та Кентен Фійон-Майє. Змішана естафета розпочнеться о 11:00.

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