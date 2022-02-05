Бескон обурилася непотраплянням до складу збірної Франції на змішану естафету

Джерело - Ski-nordique.
Французька біатлоністка Анаїс Бескон залишилася незадоволеною непопаданням до складу команди на змішану естафету на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявила сама біатлоністка.
"Це було дуже тяжко чути. Причини називалися, але для мене вони не були вагомими. Очевидно, я хотіла б потрапити до складу. Мені здається, що я вже довела свою спроможність. У мене найкраща статистика стрілянини цієї зими. Я чесно не розумію", - зазначила Бескон.
Участь у гонці візьмуть Анаїс Шевальє-Буше, Жюлія Сімон, Емільєн Жаклен та Кентен Фійон-Майє. Змішана естафета розпочнеться о 11:00.