Бескон обурилася непотраплянням до складу збірної Франції на змішану естафету

Французька біатлоністка Анаїс Бескон залишилася незадоволеною непопаданням до складу команди на змішану естафету на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила сама біатлоністка.

"Це було дуже тяжко чути. Причини називалися, але для мене вони не були вагомими. Очевидно, я хотіла б потрапити до складу. Мені здається, що я вже довела свою спроможність. У мене найкраща статистика стрілянини цієї зими. Я чесно не розумію", - зазначила Бескон.