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Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні

Сьогодні 15:18 209 0
Українець ще не прибув у Китай
Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні
#Олімпійські ігри-2022

Джерело - suspilne.media.

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Калініченко був одним із трьох українців, які відібралися на Олімпіаду-2022. Він разом із Євгеном Марусяком та Антоном Корчуком мали розпочати змагання у суботу, 5 лютого - з кваліфікації у стрибках із трампліна.

Проте у стартовому листі кваліфікації ім'я Калініченка відсутнє. Антон Корчук та Євген Марусяк ж розпочинатимуть виступи у кваліфікації під першим та четвертим номерами.

Калініченко ще не прибув у Китай для виступів на Олімпіаді-2022. Перед цим він пропустив два тренування, які відбулися у Пекіні.

Прибуття Калініченка відкладається до 6 лютого. Тобто спортсмен прибуде на наступний день після кваліфікації у стрибках з нормального трампліна і не виступить у цій дисципліні на Олімпіаді-2022.

Водночас на цьому Олімпійські ігри для Калініченка не закінчаться. У разі здачі негативного тесту у Пекіні, він матиме можливість позмагатися у стрибках з великого трампліна, кваліфікація якого розпочнеться у п'ятницю, 11 лютого.

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