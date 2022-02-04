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Російська олімпійська чемпіонка: Американці робитимуть все, щоб опускати наших фігуристів

Сьогодні 17:48 66 0
Навка висловила своє невдоволення суддівством
Російська олімпійська чемпіонка: Американці робитимуть все, щоб опускати наших фігуристів
#Олімпіада-2022

Джерело - РБК-Спорт.

Олімпійська чемпіонка 2006 року в танцях на льоду Тетяна Навка не задоволена суддівством першого дня командного турніру фігуристів на Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявила сама Навка.

"Звичайно, судді із США до росіян суб'єктивні. Це головні конкуренти у командному змаганні. Американці робитимуть все, щоб опускати наших фігуристів. Але все одно переможе найсильніший.

Засмучує, що у парному катанні та танцях ми поступилися першими позиціями. На жаль, у Нікіти з Вікою була допущена помарок. У змаганні спортивних пар - трохи непаралельне обертання. Проте це досить хороший, стабільний результат, щоб далі боротися за золоті медалі. У нас ще не виступила наша головна надія - це дівчатка, на яких все тримається", - зазначила Навка.

Раніше чоловічу коротку програму виграв американець Натан Чен.

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