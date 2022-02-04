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Нікітін: Ми вільні люди. Кожен може говорити тією мовою, якою хоче

Сьогодні 13:03 99 0
Фігурист розповів про рекомендації Мінспорту України
Нікітін: Ми вільні люди. Кожен може говорити тією мовою, якою хоче
#Олімпіада-2022, #Максим Нікітін

Джерело - Tribuna.com.

Український фігурист Максим Нікітін, який виступає у танцях на льоду в дуеті з Олександрою Назаровою, після ритм-танцю в командному турнірі Олімпіади-2022 поспілкувався з російськими ЗМІ.

"Ми ж вільні люди. Кожен - у вільній країні... Я сподіваюся, що кожен. І може говорити будь-якою мовою, якою він хоче.

Пандемія мала багато обмежень, але, як ви бачите, я спокійно спілкуюся з вами. Якщо люди ведуть нормальний діалог... Адекватні питання - адекватні відповіді", - сказав Нікітін. 

У командному турнірі у ритм-танці українці показали 9-й результат.

Нагадаємо, збірна України посідає 9-е місце у командному турнірі з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) після першого дня змагань.

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