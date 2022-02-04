Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 2630
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26037
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Сьогодні 11:23 23986
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 09:40 1873
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 609
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 395
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 1330
Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти
Сьогодні 08:39 425
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 22029 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 2823
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1350
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1210
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4348
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1137
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 957

Лише двоє лідерів ЄС їдуть на відкриття зимової Олімпіади у Пекіні

Сьогодні 12:18 224 0
Відкриття Олімпіади буде 4 лютого. Початок о 14:00
Лише двоє лідерів ЄС їдуть на відкриття зимової Олімпіади у Пекіні
#Олімпіада-2022

Джерело - eurointegration.com.ua.

Польща та Люксембург - єдині країни ЄС, ТОП-представники яких очікуються на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні 4 лютого. 

Про це повідомляє EuObserver.

У посольстві Китаю в ЄС підтвердили, що єдині ТОП-представники з Євросоюзу, які мають бути на відкритті Зимових олімпійських ігор - президент Польщі Анджей Дуда та Великий герцог Люксембургу Анрі. 

В канцелярії обох лідерів не надали коментаря на запитання, з яких міркувань вони їдуть на подію. 

У той самий час публічно про бойкот ігор на знак протесту проти порушень прав людини у Китаї заявили лише декілька країн Євросоюзу - Данія, Нідерланди, Чехія, Литва та Естонія, на додачу до Британії, США, Канади, Австралії та Японії.

Декілька країн, як Австрія, Латвія і Швеція, пояснили своє рішення не їхати пандемією коронавірусу, а інші не стали публічно про щось оголошувати. Минулого місяця на Раді міністрів закордонних справ ЄС з цього питання не вдалося досягти одностайної позиції всього блоку.

Ігри 2022 року у Китаї стануть разюче відмінними від літніх ігор 2008 року, коли у Пекін поїхали вісім європейських лідерів і тодішній президент США. Для порівняння видання нагадує, що на відкритті Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї у 2018 році були 13 лідерів ЄС.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Серед 25 країн, які будуть представлені на рівні ТОП-посадовців - Росія, Сербія, Єгипет, ОАЕ, Саудівська Аравія та Аргентина. 

Паралельно з церемонією відкриття має відбутися саміт Владіміра Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. 

З Кремля надходили сигнали, що вони нібито планують видати спільну заяву на підтримку вимог Росії до Заходу щодо так званих "гарантій безпеки". Також планується підписання близько 15 торговельних угод, де може йтися у тому числі про новий газопровід. 

Видання нагадує, що Китай цього разу підтримував Росію на засіданні Радбезу ООН щодо України більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли Путін почав агресію проти України. 

Аналітики, з якими спілкувались журналісти, вважають, що все більш дружні зв’язки Китаю і Росії зараз становлять загрозу для інтересів Заходу.

Нагадаємо, що урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Початок о 14.00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23986
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26037
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 13009
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21907
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22640
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22029 2
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2463 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 12697 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1767 2
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 9355
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 22250
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24410