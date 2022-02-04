Збірна Італії знищила Чехію. Результати 6 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 6-му турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 6-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Італія святкувала розгромну перемогу над Чехією. Канада переграла Канаду, а Австралія поступилася Великій Британії. США у додаткового енді вирвала перемогу у Швеції.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

6 тур, 4 лютого

Чехія - Італія 2:10

Китай - Канада 6:8

Велика Британія - Австралія 9:8

Швеція - США 7:8

Турнірна таблиця після 6-го туру: