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Нападника збірної Фінляндії відправлено на самоізоляцію

Сьогодні 16:18 62 0
Він перехворів на коронавірус у січні
Нападника збірної Фінляндії відправлено на самоізоляцію
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Фінляндії з хокею Марко Анттіла був поміщений до карантину через позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє лікар фінської команди Мааріт Валтонен.

"У Внттіли було виявлено коронавірус 19 січня 2022 року, він протікав без жодних симптомів. Хокеїст щодня складав ПЛР-тести перед від'їздом на Ігри. Через два тижні після одужання тест іноді буває позитивним, що нормальною ситуацією після хвороби.

При виїзді з Фінляндії тест був негативним, після прильоту до Китаю показав позитивний результат. Китайська влада помістила Анттілу в спеціальний готель на карантин. Його тести контролюються щодня, його відпустять після двох негативних результатів. Анттіла почувається чудово і не становить жодної небезпеки для інших членів збірної", - заявив Валтонен.

Перший матч на Олімпійських іграх збірна Фінляндії зіграє у четвер, 10 лютого, зі Словаччиною.

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