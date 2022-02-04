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29.01.2022 18:00 959

ВАДА повернула прапор Індонезії та Таїланду

Сьогодні 14:48 48 0
Їхнє покарання завершилося за чотири місяці
ВАДА повернула прапор Індонезії та Таїланду
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) виключило Індонезію та Таїланд зі списку країн, які не відповідають кодексу організації.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це означає, що ці збірні тепер зможуть виступати під національними прапорами на всіх великих турнірах, включаючи чемпіонати світу та Олімпіади. Дискваліфікацію було накладено у вересні 2021 року та пов'язано з різними порушеннями антидопінгового доказу.

Тепер виконком ВАДА дійшов висновку, що порушення усунуто. Це також дає можливість відновленим країнам претендувати на проведення на своїй території великих змагань. Зокрема, Індонезія має намір організувати у 2023 році Світові пляжні Ігри.

Позбавлені визнання ВАДА тепер залишаються лише дві країни - Північна Корея та Росія. У випадку з нашим національним антидопінговим агентством дискваліфікація з невеликою перервою триває з 2015 року, і немає жодного чіткого розуміння, коли і при виконанні якихось чітких умов вона закінчиться.

Раніше, гендиректор ВАДА не вірить у повторення допінгового скандалу Олімпіади у Росії.

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