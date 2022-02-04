Жіноча збірна Данії програла Китаю на Олімпіаді-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Данії поступилася Китаю.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Китаю.
Далі на олімпійському турнірі 5 лютого Данія зіграє з Японією, а 6 лютого вже суперниками японських хокеїсток буде Китай.
Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
2 тур, 4 лютого
Данія - Китай 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Шайби: 1:0 - 08:06 Франдсен, 1:1 - 36:46 Лум, 1:2 - 59:10 Льянес, 1:3 - 59:28 Лум
Нагадаємо жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.