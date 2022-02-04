Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 1483
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 21725 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 230
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 07:02 712
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 06:48 871
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 06:09 1717
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Вчора 18:39 1925
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Вчора 18:15 614
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Вчора 12:47 588
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 11:29 25750
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1342
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1203
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4339
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1124
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 945

Жіноча збірна Данії програла Китаю на Олімпіаді-2022

Сьогодні 08:17 69 0
Дубль Лум приніс перемогу Китаю
Жіноча збірна Данії програла Китаю на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Данії поступилася Китаю.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь Китаю. 

Далі на олімпійському турнірі 5 лютого Данія зіграє з Японією, а 6 лютого вже суперниками японських хокеїсток буде Китай.

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
2 тур, 4 лютого 

Данія - Китай 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Шайби: 1:0 - 08:06 Франдсен, 1:1 - 36:46 Лум, 1:2 - 59:10 Льянес, 1:3 - 59:28 Лум

Нагадаємо жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21364
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 21725 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25750
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 9403
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22248
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17907
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5363
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 34460 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17227 1
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 9643
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 36744
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8006 3