Два гравці збірної Швеції здали позитивний тест на COVID-19

Наразі вони перебувають на карантині

Джерело - Чемпіон.

Два гравці збірної Швеції з хокею склали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Expressen.

Коронавірус підтвердився у капітана команди Хенріка Теммернеса та захисника Теодора Леннстрема, а також у фізіотерапевта Свена Томссона.

При цьому всі троє склали другі тести з негативним результатом. Наразі вони перебувають на карантині в очікуванні результатів третіх тестів. Щоб вважатися здоровим, потрібні два негативні тести, здані з інтервалом о 24 годині.

Збірна Швеції у групі C зустрінеться з Фінляндією, Словаччиною та Латвією.