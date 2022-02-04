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Два гравці збірної Швеції здали позитивний тест на COVID-19

Сьогодні 12:33 116 0
Наразі вони перебувають на карантині
Два гравці збірної Швеції здали позитивний тест на COVID-19
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Два гравці збірної Швеції з хокею склали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє Expressen.

Коронавірус підтвердився у капітана команди Хенріка Теммернеса та захисника Теодора Леннстрема, а також у фізіотерапевта Свена Томссона.

При цьому всі троє склали другі тести з негативним результатом. Наразі вони перебувають на карантині в очікуванні результатів третіх тестів. Щоб вважатися здоровим, потрібні два негативні тести, здані з інтервалом о 24 годині.

Збірна Швеції у групі C зустрінеться з Фінляндією, Словаччиною та Латвією.

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