Джерело - sport-express.ru.
Бобслеїсти Василь Кондратенко та Олексій Пушкарьов з ОКР не зможуть виступити на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це заявила президент Федерації бобслею Росії Олена Анікіна.
"На жаль, тести у Василя Кондратенка та Олексія Пушкарьова, як і раніше, позитивні. Вчора був крайній термін здачі - 120 годин до вильоту 7 лютого, тому прийнято рішення відправляти запасних розганяючих - Владислава Жаровцева та Олексія Зайцева.
Також 7 лютого вилітає до Китаю запасний Олександр Єфімов, що розганяє. У четвер прилетів до Пекіна Олексій Лаптєв, який розганяє. Тест на COVID-19, зданий в аеропорту, показав негативний результат", - зазначила Анікіна.
Раніше збірна України стала єдиною, яка не аплодувала виступу Кондратюка з ОКР.