Бобслеїсти Василь Кондратенко та Олексій Пушкарьов з ОКР не зможуть виступити на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це заявила президент Федерації бобслею Росії Олена Анікіна.

"На жаль, тести у Василя Кондратенка та Олексія Пушкарьова, як і раніше, позитивні. Вчора був крайній термін здачі - 120 годин до вильоту 7 лютого, тому прийнято рішення відправляти запасних розганяючих - Владислава Жаровцева та Олексія Зайцева.

Також 7 лютого вилітає до Китаю запасний Олександр Єфімов, що розганяє. У четвер прилетів до Пекіна Олексій Лаптєв, який розганяє. Тест на COVID-19, зданий в аеропорту, показав негативний результат", - зазначила Анікіна.