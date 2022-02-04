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Два бобслеїсти ОКР захворіли на коронавірус і пропустять Олімпіаду

Сьогодні 11:03 109 0
На змагання приїдуть два запасні
Два бобслеїсти ОКР захворіли на коронавірус і пропустять Олімпіаду
#Олімпіада-2022

Джерело - sport-express.ru.

Бобслеїсти Василь Кондратенко та Олексій Пушкарьов з ОКР не зможуть виступити на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це заявила президент Федерації бобслею Росії Олена Анікіна.

"На жаль, тести у Василя Кондратенка та Олексія Пушкарьова, як і раніше, позитивні. Вчора був крайній термін здачі - 120 годин до вильоту 7 лютого, тому прийнято рішення відправляти запасних розганяючих - Владислава Жаровцева та Олексія Зайцева.

Також 7 лютого вилітає до Китаю запасний Олександр Єфімов, що розганяє. У четвер прилетів до Пекіна Олексій Лаптєв, який розганяє. Тест на COVID-19, зданий в аеропорту, показав негативний результат", - зазначила Анікіна.

Раніше збірна України стала єдиною, яка не аплодувала виступу Кондратюка з ОКР.

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