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Саночник Мандзій вперше взяв участь у тренувальних заїздах на Олімпіаді-2022

Сьогодні 08:03 97 0
Українці не порадували своїми результатами
Саночник Мандзій вперше взяв участь у тренувальних заїздах на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Антон Дукач, #Андрій Мандзій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, на Олімпійських іграх-2022 відбулися 5 та 6 тренувальні заїзди у саночників (чоловіки-одиначки).

Українці Антон Дукач та Андрій Мандзій взяли участь у заїздах. У 5-му заїзді Дукач та Мандзій відповідно посіли 24 та 25 місця. У 6-му заїзді Мандзій був 26-им, Дукач - 32-им. Відзначимо, що для Мандзія це перші виступи на Олімпіаді. У перших чотирьох заїздах він участі не брав. Офіційні змагання розпочнуться 5 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Результати 5-го тренувального заїзду:

Результати 6-го тренувального заїзду:

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