На Олімпіаді в Пекіні виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом за добу

3 лютого до міста прибули 1 344 особи

Джерело - Чемпіон.

Серед тих, хто прибув на Олімпіаду до Пекіна, виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом за добу, повідомляє офіційний сайт оргкомітету Ігор у Китаї.

3 лютого до міста прибули 1 344 особи, з них 737 спортсменів та офіційних осіб та 607 - представники інших зацікавлених сторін. У ході тестування в аеропорту було виявлено 21 позитивний тест, 9 із них - у спортсменів та представників збірних.

Зимова Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.