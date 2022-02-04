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На Олімпіаді в Пекіні виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом за добу

Сьогодні 10:03 43 0
3 лютого до міста прибули 1 344 особи
На Олімпіаді в Пекіні виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом за добу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Серед тих, хто прибув на Олімпіаду до Пекіна, виявили 21 новий випадок зараження коронавірусом за добу, повідомляє офіційний сайт оргкомітету Ігор у Китаї.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

3 лютого до міста прибули 1 344 особи, з них 737 спортсменів та офіційних осіб та 607 - представники інших зацікавлених сторін. У ході тестування в аеропорту було виявлено 21 позитивний тест, 9 із них - у спортсменів та представників збірних.

Зимова Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.

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