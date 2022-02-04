Прізвища всіх гравців не називають

Джерело - Чемпіон.

У шести гравців чоловічої збірної ОКР з хокею був виявлений COVID-19 після прильоту на Олімпійські ігри до Пекіна.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

Заразилися хокеїсти запасу Дмитро Шугаєв та Кирило Марченко, а також ще четверо спортсменів, імена яких не називаються.

Раніше чоловіча збірна з хокею попросила окремий літак для вильоту в Китай на Олімпійські ігри, щоб знизити ризик зараження коронавірусом. У штабі делегації ОКР у розмові з Матч ТВ заявили, що хокеїсти полетять на окремому рейсі через збільшення кількості олімпійців, що вилітають.

Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна ОКР з хокею є чинним олімпійським чемпіоном. На груповому етапі Олімпіади вона зіграє зі Швейцарією, Данією та Чехією.