Сім гравців збірної Латвії заразилися коронавірусом

Джерело - Чемпіон.
Сім хокеїстів збірної Латвії отримали позитивні тести на коронавірус після прибуття до Пекіна на Олімпіаду-2022.
Про це повідомляє пресслужба федерації хокею Латвії.
П'ять гравців очікують на результат повторних тестів. Ще двох хокеїстів було відправлено на карантин.
Ierodoties Pekinā, septiņiem Latvijas izlases hokejistiem konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes. Veicot atkārtotus testus, pieciem no septiņiem hokejistiem atļauts pārtraukt izolāciju. Diviem spēlētājiem vēl jāpaliek izolācijā.— LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 3, 2022
Збірна Латвії зіграє у групі С із командами Швеції, Фінляндії та Словаччини.
Перший матч у команди тренера Харійса Вітоліньша заплановано на 10 лютого проти збірної Швеції.