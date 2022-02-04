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Сім гравців збірної Латвії заразилися коронавірусом

Сьогодні 05:33 131 0
Двох хокеїстів було відправлено на карантин
Сім гравців збірної Латвії заразилися коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сім хокеїстів збірної Латвії отримали позитивні тести на коронавірус після прибуття до Пекіна на Олімпіаду-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею Латвії.

П'ять гравців очікують на результат повторних тестів. Ще двох хокеїстів було відправлено на карантин.

Збірна Латвії зіграє у групі С із командами Швеції, Фінляндії та Словаччини.

Перший матч у команди тренера Харійса Вітоліньша заплановано на 10 лютого проти збірної Швеції.

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