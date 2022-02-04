Сім гравців збірної Латвії заразилися коронавірусом

Двох хокеїстів було відправлено на карантин

Джерело - Чемпіон.

Сім хокеїстів збірної Латвії отримали позитивні тести на коронавірус після прибуття до Пекіна на Олімпіаду-2022.

Про це повідомляє пресслужба федерації хокею Латвії.

П'ять гравців очікують на результат повторних тестів. Ще двох хокеїстів було відправлено на карантин.

Ierodoties Pekinā, septiņiem Latvijas izlases hokejistiem konstatētas pozitīvas Covid-19 analīzes. Veicot atkārtotus testus, pieciem no septiņiem hokejistiem atļauts pārtraukt izolāciju. Diviem spēlētājiem vēl jāpaliek izolācijā. — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) February 3, 2022

Збірна Латвії зіграє у групі С із командами Швеції, Фінляндії та Словаччини.

Перший матч у команди тренера Харійса Вітоліньша заплановано на 10 лютого проти збірної Швеції.