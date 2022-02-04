Головне
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 17:57 35153 1
Чемпіонат Європи-2022. Україна - Росія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:42 1038
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:33 162
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 16:02 344
Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 15:18 319
У складі олімпійської збірної України є нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні 14:18 446
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26367
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 944
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 609
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 2986
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1359
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1215
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4360
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1149
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 962

Велепець: Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент - треба мати вдачу

Сьогодні 17:18 99 0
Фахівець оцінив складність олімпійської траси
Велепець: Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент - треба мати вдачу
#Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне спорт.

У Пекіні олімпійська біатлонна траса не найскладніша, але треба розуміти, що тут висота, сніг слизький.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Траса в принципі не найскладніша, але треба розуміти, що тут висота, сніг слизький, тугий, не скользить, бо сухий. Навіть по рівному складно бігти, треба постійно відштовхуватися, складні гонки будуть однозначно. До цього готувалися весь рік - думаю все буде о'кей.

Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент - треба мати вдачу. Навіть на трасі, коли спускаєшся в сторону стрільбища - якщо там потрапити на порив, то теж втрачатимеш час. Я вчорався катався, зробив 20 кілометрів - і це була різниця в 100 метрів. Скажу так, було коли повезло з вітром, а було коли вітер бив у лице. Треба мати вдачу, треба правильно реагувати як на стрільбищі, так і на трасі", - розповів Велепець.

Раніше стали відомі прапороносці Олімпійської збірної України на Іграх в Пекіні-2022.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 22631
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22202 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24758
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22954
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 35153 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26367
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 15017
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14269
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6381
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 22133
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 9809 19
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17322