Велепець: Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент - треба мати вдачу

Фахівець оцінив складність олімпійської траси

Джерело - Суспільне спорт.

У Пекіні олімпійська біатлонна траса не найскладніша, але треба розуміти, що тут висота, сніг слизький.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Траса в принципі не найскладніша, але треба розуміти, що тут висота, сніг слизький, тугий, не скользить, бо сухий. Навіть по рівному складно бігти, треба постійно відштовхуватися, складні гонки будуть однозначно. До цього готувалися весь рік - думаю все буде о'кей. Стрільба буде вирішувати? Є ще другий момент - треба мати вдачу. Навіть на трасі, коли спускаєшся в сторону стрільбища - якщо там потрапити на порив, то теж втрачатимеш час. Я вчорався катався, зробив 20 кілометрів - і це була різниця в 100 метрів. Скажу так, було коли повезло з вітром, а було коли вітер бив у лице. Треба мати вдачу, треба правильно реагувати як на стрільбищі, так і на трасі", - розповів Велепець.

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