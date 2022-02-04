У Пекіні тримається холодна погода і спортсменам буде складно змагатися на Олімпіаді-2022.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"У першу чергу, треба сказати, що тут дуже холодно, вітер постійно дує. Вдень ще плюс-мінус, бо сонце, а ввечері, коли сонце сідає, - з 17:00-17:30 взагалі дуже холодно, доходило до -25 [градусів за Цельсієм]. Тому складні умови, але складні для всіх, комусь більше підходить холод, комусь менше. Треба прийняти як факт, готуватися до цього. Треба більше одягатися, шукати рішення для рукавиць, як руки зберегти в нормальному стані. Це набираємося досвіду, як правильно реагувати. Тренування дають відповіді", - розповів Велепець.