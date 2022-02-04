Ріїбер відправлений на карантин

Джерело - Чемпіон.

Головна зірка світового двоборства та фаворит Олімпіади-2022 Ярл Магнус Ріїбер здав два поспіль позитивні тести на коронавірус після прибуття до Пекіна.

Про це повідомляє NRK.

Швидше за все, він пропустить перші два із чотирьох медальних стартів Олімпіади у своєму виді спорту.

Цим проблеми для Норвегії можуть не обмежитись. За інформацією ЗМІ, ще 6 норвезьких олімпійців були визначені близькими контактами Ріібера - це біатлоністи Йоганнес Бо та Інгрід Тандреволд, сноубордист Монс Ройсланд, фристайлістка Йоганне Кіллі, стрибунка з трампліна Анна Одіне Стрем та колега Ріібера, двоборець Йорген Гробак.

Зазначимо, що це далеко не перша втрата збірної Норвегії на Олімпіаді через коронавірус. Заражені зіркові лижники Сімен Гегстад ​​Крюгер та Гайді Венг, стрибуни Йоганн Андре Форфанг та Даніель Андре Танде. Троє з них, крім Венг, є олімпійськими чемпіонами попередніх Ігор у Пхенчхані.