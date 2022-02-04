Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 1478
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 21725 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 228
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
Сьогодні 07:02 711
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 4 лютого
Сьогодні 06:48 871
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 06:09 1717
Україна - аутсайдер у грі проти Росії в півфіналі Євро-2022
Вчора 18:39 1925
Євро-2022. Прогноз на півфінальний матч Україна - Росія
Вчора 18:15 614
Шмуратко за день до старту на Олімпіаді-2022 захворів на коронавірус
Вчора 12:47 588
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 11:29 25750
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1342
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1203
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4339
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1124
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 945

Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого

Сьогодні 07:02 711 0
Відбудуться змагання з керлінгу, фігурного катання та хокею
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться змагання з керлінгу у міксті, командний турнір з фігурного катання та два жіночі хокейні матчі. А о 14:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

Як раніше повідомляли представники України виступлять у командному турнірі з фігурного катання.

Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)

  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
  • 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
  • 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
  • 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США
  • 14:00. Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022
Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 21725 2
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22248
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 9395
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21363
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 17907
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 25750
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153367 5
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 75464
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 9163
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4515
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії 3698 4
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 18214