Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого

Джерело - Чемпіон.
Відбудуться змагання з керлінгу у міксті, командний турнір з фігурного катання та два жіночі хокейні матчі. А о 14:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022
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Як раніше повідомляли представники України виступлять у командному турнірі з фігурного катання.
Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)
- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
- 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
- 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
- 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
- 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
- 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
- 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США
- 14:00. Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022