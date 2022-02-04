Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого

Відбудуться змагання з керлінгу, фігурного катання та хокею

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться змагання з керлінгу у міксті, командний турнір з фігурного катання та два жіночі хокейні матчі. А о 14:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022

Як раніше повідомляли представники України виступлять у командному турнірі з фігурного катання.

Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)