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Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні: Де дивитися онлайн трансляції змагань

Сьогодні 12:37 708 0
Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів
Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні: Де дивитися онлайн трансляції змагань
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

В Україні зимові Олімпійські ігри-2022 транслюватимуть телеканал UA:Перший та онлайн-платформа Суспільне Спорт. 

UA:Перший покаже 100 годин змагань. Трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом та триватимуть до 17:00. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах.

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