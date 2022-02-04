Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні: Де дивитися онлайн трансляції змагань

Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів

Джерело - Чемпіон.

В Україні зимові Олімпійські ігри-2022 транслюватимуть телеканал UA:Перший та онлайн-платформа Суспільне Спорт.

UA:Перший покаже 100 годин змагань. Трансляції розпочинатимуться о 6:00 ранку за київським часом та триватимуть до 17:00. На платформі Суспільне Спорт будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією змагань.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів у 12 спортивних дисциплінах.