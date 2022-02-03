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Визначилися українські коментатори, які працюватимуть на Олімпіаді-2022

Сьогодні 22:50 137 0
Віталій Волочай буде вести церемонію відкриття та закриття
Визначилися українські коментатори, які працюватимуть на Олімпіаді-2022
#Олімпійські ігри-2022, #Суспільне

Джерело - Суспільне.

Визначилися коментатори, які будуть працювати на змаганнях Олімпійських ігор-2022 в етері Суспільного.

Про це повідомляє пресслужба платформи.

Працювати на Зимовій Олімпіаді-2022 будуть 11 коментаторів.

Церемонії відкриття та закриття Олімпіади буде коментувати Віталій Волочай, який вже працював на Іграх-2020 в Токіо.

Команди коментаторів Олімпіади-2022 на Суспільному:

Сергій Ружицький. Коментуватиме біатлон та лижні перегони. 

Олексій Мандзій. Коментуватиме біатлон, санний спорт, скелетон та бобслей. 

Ігор Астапенко. Коментуватиме біатлон, санний спорт, шорт-трек. 

Віталій Волочай. Коментуватиме гірськолижний спорт, бобслей, фристайл, сноубординг, шорт-трек, бобслей, стрибки з трампліна.

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Юрій Кириченко. Коментуватиме гірськолижний спорт, фристайл, хокей, лижне двоборство, стрибки з трампліна, ковзанярський спорт.

Вадим Шевякін. Коментуватиме гірськолижний спорт, фристайл, сноубординг.

Галина Вініченко. Коментуватиме фігурне катання.

Анна Савчик. Коментуватиме фігурне катання, шотр-трек, фристайл.

Дмитро Лазуткін. Коментуватиме фігурне катання, фристайл, сноубординг, кьорлінг. Також Дмитро коментуватиме церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2022.

Андрій Сухецький. Коментуватиме лижні перегони, лижне двоборство.

Григорій Палій. Коментуватиме лижні перегони, лижне двоборство, ковзанярський спорт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого.

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