Джерело - Суспільне.
Визначилися коментатори, які будуть працювати на змаганнях Олімпійських ігор-2022 в етері Суспільного.
Про це повідомляє пресслужба платформи.
Працювати на Зимовій Олімпіаді-2022 будуть 11 коментаторів.
Церемонії відкриття та закриття Олімпіади буде коментувати Віталій Волочай, який вже працював на Іграх-2020 в Токіо.
Команди коментаторів Олімпіади-2022 на Суспільному:
Сергій Ружицький. Коментуватиме біатлон та лижні перегони.
Олексій Мандзій. Коментуватиме біатлон, санний спорт, скелетон та бобслей.
Ігор Астапенко. Коментуватиме біатлон, санний спорт, шорт-трек.
Віталій Волочай. Коментуватиме гірськолижний спорт, бобслей, фристайл, сноубординг, шорт-трек, бобслей, стрибки з трампліна.
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Юрій Кириченко. Коментуватиме гірськолижний спорт, фристайл, хокей, лижне двоборство, стрибки з трампліна, ковзанярський спорт.
Вадим Шевякін. Коментуватиме гірськолижний спорт, фристайл, сноубординг.
Галина Вініченко. Коментуватиме фігурне катання.
Анна Савчик. Коментуватиме фігурне катання, шотр-трек, фристайл.
Дмитро Лазуткін. Коментуватиме фігурне катання, фристайл, сноубординг, кьорлінг. Також Дмитро коментуватиме церемонії відкриття та закриття Олімпіади-2022.
Андрій Сухецький. Коментуватиме лижні перегони, лижне двоборство.
Григорій Палій. Коментуватиме лижні перегони, лижне двоборство, ковзанярський спорт.
Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого.