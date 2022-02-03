Жіноча збірна США впевнено переграла Фінляндію на старті Олімпіади-2022

Карпентер та Койн оформили дублі у звітному матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Фінляндії програма США.

Матч завершився з рахунком 5:1 на користь американок.

Далі на олімпійському турнірі 5 лютого Фінляндія зіграє з Канадою, а США - з ОКР.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

1 тур, 3 лютого

Фінляндія - США 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Шайби: 0:1 - 10:37 Кессел, 0:2 - 13:00 Карпентер, 0:3 - 25:32 Койн, 0:4 - 26:36 Койн, 1:4 - 43:15 Тапані, 1:5 - 48:01 Карпентер

Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.