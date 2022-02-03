Жіноча збірна США впевнено переграла Фінляндію на старті Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи А жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Фінляндії програма США.
Матч завершився з рахунком 5:1 на користь американок.
Далі на олімпійському турнірі 5 лютого Фінляндія зіграє з Канадою, а США - з ОКР.
Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
1 тур, 3 лютого
Фінляндія - США 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
Шайби: 0:1 - 10:37 Кессел, 0:2 - 13:00 Карпентер, 0:3 - 25:32 Койн, 0:4 - 26:36 Койн, 1:4 - 43:15 Тапані, 1:5 - 48:01 Карпентер
Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.