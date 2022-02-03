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Форвард збірної Чехії заразився коронавірусом

Сьогодні 16:48 35 0
Збірна має кадрові проблеми на Олімпіаді
Форвард збірної Чехії заразився коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - rsport.ria.ru.

Форвард збірної Чехії з хокею Давід Крейчі здав позитивний тест на коронавірус.

Про це заявив головний тренер команди Філіп Пешан.

"Ми маємо у своєму розпорядженні трьох воротарів. Не забувайте про нашого екіпірувальника. Він усе ще готовий. Що стосується Шимона Грубеца, сподіваюся, він буде готовий найближчим часом. Можливо, завтра прибуде до складу.

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Давід Крейчі? Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус після прибуття до Пекіна. Наразі знаходиться в Олімпійському селі, ізольований та не виходить зі своєї команди. Ми чекаємо на результат повторного тесту.

Наша команда планує відвідати церемонію відкриття Олімпійських ігор, незважаючи на холод та ризик заразитися коронавірусом. Ми дотримуємося заходів безпеки, носимо маски. Приїхали на Олімпіаду, щоб перемогти. Ми хочемо бути частиною цього свята", - сказав Пешан.

Відзначимо, що чоловіча збірна Чехії з хокею на Олімпіаді-2022 стартує 9 лютого. О 15:10 розпочнеться матч Чехія - Данія.

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