Збірна Чехії розгромила Австралію. Результати 4 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі четвертого туру турніру з керлінгу у міксті.
Чехи впевнено переграли Австралію. Канада здолала Норвегію - 7:6. З таким рахунком Швеція святкувала перемогу над Китаєм. Швейцарія з рахунком 8:7 перемогла Велику Британію.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Норвегія - Канада 6:7
Швейцарія - Велика Британія 8:7
Китай - Швеція 6:7
Чехія - Австралія 8:2
Турнірна таблиця після 4-го туру: