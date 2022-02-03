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Збірна Чехії розгромила Австралію. Результати 4 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 16:18 104 0
У четвертому турі відбулися чотири матчі
Збірна Чехії розгромила Австралію. Результати 4 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі четвертого туру турніру з керлінгу у міксті.

Чехи впевнено переграли Австралію. Канада здолала Норвегію - 7:6. З таким рахунком Швеція святкувала перемогу над Китаєм. Швейцарія з рахунком 8:7 перемогла Велику Британію.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
4 тур, 3 лютого

Норвегія - Канада 6:7

Швейцарія - Велика Британія 8:7

Китай - Швеція 6:7

Чехія - Австралія 8:2

Турнірна таблиця після 4-го туру:

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