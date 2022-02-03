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Українські саночниці не вдало виступили у тренувальних заїздах на Олімпіаді-2022

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Фінал змагань буде 7-8 лютого
Українські саночниці не вдало виступили у тренувальних заїздах на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022, #Олена Стецків, #Юліанна Туницька

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька взяли участь у тренувальних заїздах у групі В.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У національному центрі санного спорту у Яньціні у першому заїзді Стецків та Туницька посіли відповідно 12-е та 13-е місця, - у другому - 13-е та 14-е. 5 лютого будуть ще тренувальні заїзди.

Результати першого тренувального заїзду:

Результати другого тренувального заїзду:

Нагадаємо саночник Мандзій пропустив чотири тренувальні заїзди на Олімпіаді-2022.

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