Українські саночниці не вдало виступили у тренувальних заїздах на Олімпіаді-2022

Фінал змагань буде 7-8 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, на XXIV зимових Олімпійських іграх українські саночниці Олена Стецків та Юліанна Туницька взяли участь у тренувальних заїздах у групі В.

У національному центрі санного спорту у Яньціні у першому заїзді Стецків та Туницька посіли відповідно 12-е та 13-е місця, - у другому - 13-е та 14-е. 5 лютого будуть ще тренувальні заїзди.

Результати першого тренувального заїзду:

Результати другого тренувального заїзду:

Нагадаємо саночник Мандзій пропустив чотири тренувальні заїзди на Олімпіаді-2022.