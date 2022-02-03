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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого

Сьогодні 15:33 126 0
Відбудуться змагання з керлінгу, фігурного катання та хокею
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 4 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбудуться змагання з керлінгу у міксті, командний турнір з фігурного катання та два жіночі хокейні матчі. А о 14:00 розпочнеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

Як раніше повідомляли представники України виступлять у командному турнірі з фігурного катання.

Розклад 3-го дня зимової Олімпіади-2022, 04 лютого 2022 року (п'ятниця)

  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Швеція - Австралія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Канада - Швейцарія
  • 02:35. Керлінг. Мікст. 5-й тур. Італія - Норвегія
  • 04:02. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Коротка програма
  • 05:41. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Ритм-танець
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: ОКР - Швейцарія
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Данія - Китай
  • 07:22. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Коротка програма
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Чехія - Італія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Китай - Канада
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Велика Британія - Австралія
  • 07:35. Керлінг. Мікст. 6-й тур. Швеція - США
  • 14:00. Відкриття зимових Олімпійських ігор-2022
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