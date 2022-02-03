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Дві хокеїстки ОКР госпіталізовані у Пекіні з коронавірусом

Сьогодні 15:18 195 0
Ще чотири спортсменки отримали позитивний тест
Дві хокеїстки ОКР госпіталізовані у Пекіні з коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Шість хокеїсток зі збірної ОКР заразилися коронавірусом на Олімпіаді-2022 у Пекіні. 

Про це повідомляє головний тренер команди Євген Бобаріко.

За словами тренера, Ангеліна Гончаренко, Ольга Сосіна, Людмила Бєлякова та Ліана Ганєєва отримали позитивні тести на коронавірус, вони ізольовані в окремому готелі. Ще дві спортсменки - Катерина Ніколаєва та Діана Фахрутдінова - госпіталізовані, вони перебувають у ковідарії.

Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.

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