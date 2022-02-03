Ще чотири спортсменки отримали позитивний тест

Джерело - Чемпіон.

Шість хокеїсток зі збірної ОКР заразилися коронавірусом на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє головний тренер команди Євген Бобаріко.

За словами тренера, Ангеліна Гончаренко, Ольга Сосіна, Людмила Бєлякова та Ліана Ганєєва отримали позитивні тести на коронавірус, вони ізольовані в окремому готелі. Ще дві спортсменки - Катерина Ніколаєва та Діана Фахрутдінова - госпіталізовані, вони перебувають у ковідарії.

Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.