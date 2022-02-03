Шведки зазнали поразки у першому матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції поступилася Японії.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь японок.

У наступному матчі на олімпійському турнірі 5 лютого Швеції зіграє з Чехією, а Японії - з Данією.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

1 тур, 3 лютого

Швеція - Японія 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 - 19:13 Коїке, 1:1 - 20:30 Нюлен-Перссон, 1:2 - 44:03 Укіта, 1:3 - 58:59 Йонеяма

Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.