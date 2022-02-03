Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції поступилася Японії.
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь японок.
У наступному матчі на олімпійському турнірі 5 лютого Швеції зіграє з Чехією, а Японії - з Данією.
Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
1 тур, 3 лютого
Швеція - Японія 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Шайби: 0:1 - 19:13 Коїке, 1:1 - 20:30 Нюлен-Перссон, 1:2 - 44:03 Укіта, 1:3 - 58:59 Йонеяма
Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.