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Жіноча збірна Швеції програла Японії на старті Олімпіади-2022

Сьогодні 13:48 113 0
Шведки зазнали поразки у першому матчі
Жіноча збірна Швеції програла Японії на старті Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швеції поступилася Японії.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь японок.

У наступному матчі на олімпійському турнірі 5 лютого Швеції зіграє з Чехією, а Японії - з Данією.

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
1 тур, 3 лютого 

Швеція - Японія 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Шайби: 0:1 - 19:13 Коїке, 1:1 - 20:30 Нюлен-Перссон, 1:2 - 44:03 Укіта, 1:3 - 58:59 Йонеяма

Раніше жіноча збірна Канади з розгромної перемоги стартувала на Олімпіаді-2022.

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