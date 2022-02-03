Офіційні змагання розпочнуться 5 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, український саночник Андрій Мандзій не стартував у третьому та четвертому тренувальному заїзді у чоловічих змаганнях на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Інший українець Антон Дукач у третьому та четвертому заїздах показав відповідно результат 58,941 (7 результат серед 16 спортсменів) та 58,977 (7 із 16).

Мандзій вчора також пропустив два перші тренування.

4 лютого відбудуться два останні тренування. Офіційні змагання розпочнуться 5 лютого.