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Саночник Мандзій пропустив чотири тренувальні заїзди на Олімпіаді-2022

Сьогодні 12:33 263 0
Офіційні змагання розпочнуться 5 лютого
Саночник Мандзій пропустив чотири тренувальні заїзди на Олімпіаді-2022
#Антон Дукач, #Андрій Мандзій

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, український саночник Андрій Мандзій не стартував у третьому та четвертому тренувальному заїзді у чоловічих змаганнях на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Інший українець Антон Дукач у третьому та четвертому заїздах показав відповідно результат 58,941 (7 результат серед 16 спортсменів) та 58,977 (7 із 16).

Мандзій вчора також пропустив два перші тренування

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

4 лютого відбудуться два останні тренування. Офіційні змагання розпочнуться 5 лютого.

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