Збірна Норвегії переграла США. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі третього туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна США у матчі з норвежцями вела у рахунку 6:3, але у другій половині зустрічі невдало зіграла і поступилася - 6:11. В іншому матчі туру збірна Італії у додатковому енді вирвала перемогу у Швейцарії - 8:7.
Сьогодні відбудуться ще матчі 4 туру турніру з керлінгу у міксті.
Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Італія - Швейцарія 8:7
США - Норвегія 6:11
Турнірна таблиця після 3-го туру: