Збірна Норвегії переграла США. Результати 3 туру олімпійського турніру з керлінгу

У третьому турі відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі третього туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна США у матчі з норвежцями вела у рахунку 6:3, але у другій половині зустрічі невдало зіграла і поступилася - 6:11. В іншому матчі туру збірна Італії у додатковому енді вирвала перемогу у Швейцарії - 8:7.

Сьогодні відбудуться ще матчі 4 туру турніру з керлінгу у міксті.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

3 тур, 3 лютого

Італія - Швейцарія 8:7

США - Норвегія 6:11

Турнірна таблиця після 3-го туру: