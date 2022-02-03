Стали відомі суми призових німецьких спортсменів на Олімпіаді-2022

Переможці Олімпіади отримають по 20 000 євро

Кожна золота медаль, отримана німецькими спортсменами на XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, принесе призові у розмірі 20 тисяч євро.

Про це повідомляє фонд підтримки німецьких спортсменів Deutsche Sporthilfe.

Власники срібла та бронзи будуть винагороджені 15 та 10 тисячами євро відповідно. Спортсмени, які посіли місця з 4 по 8, отримають від 1,5 до 5 тисяч євро. Принцип нагородження за успіхи в естафетах та командних змаганнях на момент публікації не було визначено.

Після зимової Олімпіади, що відбулася у південнокорейському Пхенчхані у 2018 році, було розподілено загалом понад 750 000 євро, зазначили в організації. Загальний розмір призових після XXXII літньої Олімпіади в Токіо склав 1,35 млн євро, нагадує агентство dpa.

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого, а XIII Паралімпійські зимові ігри - з 4 по 13 березня.

Раніше стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022.