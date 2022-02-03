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Ханю не прилетів до Пекіна і пропустить командний турнір

Сьогодні 09:48 213 0
Турнір стартує у п'ятницю, 4 лютого
Ханю не прилетів до Пекіна і пропустить командний турнір
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання японець Юдзуру Ханю не прилетів на зимові Олімпійські ігри 2022 року до Пекіна (Китай) та пропустить командний турнір. 

Про це повідомляє Спорт-експрес.

Повідомляється, що на тренуванні чоловіків з'явилися лише Сема Уно та Юма Кагіяма, другий та третій номери збірної Японії. Ханю досі не прилетів до Пекіна, що означає пропуск їм як мінімум короткої програми. Японські журналісти стверджують, що Ханю сконцентрується на особистому турнірі.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Командний турнір з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні стартує у п'ятницю, 4 лютого.

Нагадаємо, що відкладено оголошення складу на олімпійський командний турнір фігуристів.

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