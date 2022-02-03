Турнір стартує у п'ятницю, 4 лютого

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання японець Юдзуру Ханю не прилетів на зимові Олімпійські ігри 2022 року до Пекіна (Китай) та пропустить командний турнір.

Про це повідомляє Спорт-експрес.

Повідомляється, що на тренуванні чоловіків з'явилися лише Сема Уно та Юма Кагіяма, другий та третій номери збірної Японії. Ханю досі не прилетів до Пекіна, що означає пропуск їм як мінімум короткої програми. Японські журналісти стверджують, що Ханю сконцентрується на особистому турнірі.

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Командний турнір з фігурного катання на Олімпіаді-2022 у Пекіні стартує у п'ятницю, 4 лютого.

Нагадаємо, що відкладено оголошення складу на олімпійський командний турнір фігуристів.