Жіноча збірна Чехії переграла Китай на старті Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Чехії перемогла Китай.
Матч завершився з рахунком 3:1.
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У наступному матчі на олімпійському турнірі 4 лютого Китай зіграє з Данією, а 5 лютого Чехія зіграє зі Швецією.
Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
1 тур, 3 лютого
Чехія - Китай 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - 10:38 Радова, 2:0 - 03:57 Кржіжова, 2:1 - 09:02 Лі, 3:1 - 46:27 Пейзлова