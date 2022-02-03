Жіноча збірна Чехії переграла Китай на старті Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Чехії перемогла Китай.

Матч завершився з рахунком 3:1.

У наступному матчі на олімпійському турнірі 4 лютого Китай зіграє з Данією, а 5 лютого Чехія зіграє зі Швецією.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

1 тур, 3 лютого

Чехія - Китай 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 10:38 Радова, 2:0 - 03:57 Кржіжова, 2:1 - 09:02 Лі, 3:1 - 46:27 Пейзлова