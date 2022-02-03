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Жіноча збірна Чехії переграла Китай на старті Олімпіади-2022

Сьогодні 08:18 50 0
Жіноча збірна Чехії переграла Китай на старті Олімпіади-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Чехії перемогла Китай.

Матч завершився з рахунком 3:1.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

У наступному матчі на олімпійському турнірі 4 лютого Китай зіграє з Данією, а 5 лютого Чехія зіграє зі Швецією.

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Жіночий турнір з хокею
Група В
1 тур, 3 лютого 

Чехія - Китай 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Шайби: 1:0 - 10:38 Радова, 2:0 - 03:57 Кржіжова, 2:1 - 09:02 Лі, 3:1 - 46:27 Пейзлова

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