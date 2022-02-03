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Сі Цзіньпін: Задля безпеки Олімпіади в Пекіні Китай зробить усе можливе

Сьогодні 12:02 164 0
У Китаї буде розіграно 109 комплектів нагород
Сі Цзіньпін: Задля безпеки Олімпіади в Пекіні Китай зробить усе можливе
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Китай вживе усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

"Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні відкриються завтра увечері. Весь світ поверне свій погляд у бік Китаю, і наша країна готова. Ми зробимо все, щоб вони були яскравими та блискучими", - Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого. У Китаї буде розіграно 109 комплектів нагород. Ігри закінчаться 20 лютого.

Змагальну програму зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2 лютого відкрили матчі групового етапу турніру з керлінгу у міксті.

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