Сі Цзіньпін: Задля безпеки Олімпіади в Пекіні Китай зробить усе можливе

У Китаї буде розіграно 109 комплектів нагород

Джерело - Чемпіон.

Китай вживе усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін.

"Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні відкриються завтра увечері. Весь світ поверне свій погляд у бік Китаю, і наша країна готова. Ми зробимо все, щоб вони були яскравими та блискучими", - Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади відбудеться 4 лютого. У Китаї буде розіграно 109 комплектів нагород. Ігри закінчаться 20 лютого.

Змагальну програму зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2 лютого відкрили матчі групового етапу турніру з керлінгу у міксті.