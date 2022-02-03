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У Пекіні відбулася генеральна репетиція відкриття зимових Олімпійських ігор

Сьогодні 07:33 130 0
Урочиста церемонія відкриття Ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого
У Пекіні відбулася генеральна репетиція відкриття зимових Олімпійських ігор
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

П'ята та остання репетиція церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року у Пекіні відбулася на Національному стадіоні КНР (Пташине гніздо).

Про це повідомляє агенція Сіньхуа.

Репетиція була відкрита для співробітників Олімпійської мовної служби, працівників мовних компаній з усього світу, які мають права на трансляцію олімпійських заходів, та представників ЗМІ, щоб вони могли отримати повніше уявлення про церемонію і 4 лютого в повному обсязі представити всьому світу "економну, безпечну та яскраву церемонію відкриття Олімпійських ігор.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

З урахуванням погодних факторів та протиепідемічних заходів на церемонії відкриття будуть поєднані мистецькі виступи та урочиста частина. Поєднуючи концепції науково-технічних інновацій, низьковуглецевого розвитку, захисту довкілля, спорту та здоров'я, організатори намагатимуться передати відчуття урочистості та продемонструвати красу природи, людської культури та спорту.

Нагадаємо, що урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор відбудеться у п'ятницю, 4 лютого. Початок о 14.00 за київським часом.

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