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Бельгійська скелетоністка скаржиться на умови перебування в олімпійському селі

Сьогодні 15:49 130 0
Мейлеманс нині перебуває на самоізоляції
Бельгійська скелетоністка скаржиться на умови перебування в олімпійському селі
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Бельгійська скелетоністка Кім Мейлеманс закидала керівництво своєї делегації та організаторів Ігор-2022 скаргами на умови утримання в олімпійському карантині.

Про це повідомляє Inside the Games.

25-річна спортсменка склала позитивний тест на ковід після прибуття до Китаю. Після цього спортсменку запевнили, що вона зможе вийти з карантину після трьох негативних ПЛР поспіль. Але коли це сталося, Мейлеманс просто перевели з одного ізолятора до іншого, заявивши, що тепер вона має відсидіти в карантині як особа, яка близько контактувала з іншими хворими людьми.

Ця ситуація викликала гнів у спортсменки. Вона написала в Instagram, що, можливо, "не витримає життя на карантині". Кім тяжко переживає необхідність сидіти у чотирьох стінах, проходити тестування двічі на день і тренуватися на олімпійському треку лише за відсутності там інших спортсменів.

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Під час літньої Олімпіади в Токіо аналогічні скарги надходили від багатьох учасників Ігор, але організатори залишилися непохитними та не пішли на послаблення карантину.

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