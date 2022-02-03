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У Пекіні протестують на допінг 2900 олімпійців

Сьогодні 17:33 160 0
Цьому на заваді не стануть коронавірусні обмеження
У Пекіні протестують на допінг 2900 олімпійців
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке відповідає за допінг-контроль на Олімпійських Іграх, планує перевірити в Пекіні-2022 близько 2900 спортсменів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Ця цифра приблизно відповідає рівню перевірок на Олімпіаді в Пхенчхані чотири роки тому - тоді проби було взято у 2500 спортсменів, але зараз кількість учасників Ігор трохи зросла. Також збільшилась і кількість стартів.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Передбачається, що приблизно половина тестів буде зроблена після змагань, а інша половина стане позазмагальними. Перевіркам в олімпійських селах не завадять антикоронавірусні правила.

Спілкування з офіцерами допінг-контролю збільшує ризик зараження спортсменів, але в ІТА вважають, що послаблення в цьому напрямку поставить під загрозу чистоту Олімпіади від допінгу.

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