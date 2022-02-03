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Став відомий склад збірної Норвегії на чоловічий скіатлон на Олімпійських іграх

Сьогодні 11:18 66 0
Змагання відбудуться 6 лютого
Став відомий склад збірної Норвегії на чоловічий скіатлон на Олімпійських іграх
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Стала відомий склад чоловічої збірної Норвегії з лижних гонок на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні (Китай) на скіатлон.

Про це повідомляє NRK.

Змагання відбудуться 6 лютого.

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Склад команди: Йоганнес Клебо, Ганс Крістер Голунд, Сьюр Рете та Пол Голберг.

Тренерський штаб норвежців вирішив не ставити на гонку чотириразового чемпіона світу Еміля Іверсена, оскільки цього сезону він не показував гідних результатів.

Нагадаємо, в рамках скіатлону лижники стартують із загального старту та долають перші 15 км класичним стилем, а інші 15 км - ковзанярським.

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