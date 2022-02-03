На Олімпіаді в Пекіні за півтора тижні виявили 287 випадків зараження коронавірусом

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого

Джерело - Чемпіон.

Серед делегацій, які прибули на Олімпіаду до Пекіна з 23 січня виявили 287 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє керівник групи медичних експертів оргкомітету Пекін-2022 Браян Макклоскі.

Серед тих, хто прибув 2 лютого, було виявлено 55 випадків: 29 - в аеропорту, ще 26 - у бульбашці, в якій проживають усі учасники Ігор. На день раніше було виявлено 32 випадки.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.