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На Олімпіаді в Пекіні за півтора тижні виявили 287 випадків зараження коронавірусом

Сьогодні 08:02 85 0
Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого
На Олімпіаді в Пекіні за півтора тижні виявили 287 випадків зараження коронавірусом
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Серед делегацій, які прибули на Олімпіаду до Пекіна з 23 січня виявили 287 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє керівник групи медичних експертів оргкомітету Пекін-2022 Браян Макклоскі.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Серед тих, хто прибув 2 лютого, було виявлено 55 випадків: 29 - в аеропорту, ще 26 - у бульбашці, в якій проживають усі учасники Ігор. На день раніше було виявлено 32 випадки.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого.

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