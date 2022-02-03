Німецький фігурист здав позитивний тест на COVID-19 на Олімпіаді

Джерело - Чемпіон.
Німецький фігурист Нолан Зігерт здав позитивний тест на коронавірус на Олімпійських іграх у Пекіні.
Про це повідомляє Kicker.
Зеєгерт, який виступає в парі з Мінервою Фаб'єн Хазе, ізольований у готельному номері. Симптомів у нього немає.
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Пара заявлена на командний турнір, що стартує 4 лютого. Заміни у збірної Німеччини немає.
Спортсмен може бути звільнений від карантину за наявності двох негативних тестів з інтервалом 24 години.