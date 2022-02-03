Німецький фігурист здав позитивний тест на COVID-19 на Олімпіаді

Заміни у збірної Німеччини немає

Джерело - Чемпіон.

Німецький фігурист Нолан Зігерт здав позитивний тест на коронавірус на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це повідомляє Kicker.

Зеєгерт, який виступає в парі з Мінервою Фаб'єн Хазе, ізольований у готельному номері. Симптомів у нього немає.

Пара заявлена ​​на командний турнір, що стартує 4 лютого. Заміни у збірної Німеччини немає.

Спортсмен може бути звільнений від карантину за наявності двох негативних тестів з інтервалом 24 години.