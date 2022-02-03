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Німецький фігурист здав позитивний тест на COVID-19 на Олімпіаді

Сьогодні 10:48 117 0
Заміни у збірної Німеччини немає
Німецький фігурист здав позитивний тест на COVID-19 на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Німецький фігурист Нолан Зігерт здав позитивний тест на коронавірус на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це повідомляє Kicker.

Зеєгерт, який виступає в парі з Мінервою Фаб'єн Хазе, ізольований у готельному номері. Симптомів у нього немає. 

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Пара заявлена ​​на командний турнір, що стартує 4 лютого. Заміни у збірної Німеччини немає. 

Спортсмен може бути звільнений від карантину за наявності двох негативних тестів з інтервалом 24 години.

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