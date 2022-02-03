Збірна Швеції перемогла Чехію. Результати 2 туру олімпійського турніру з керлінгу

У другому турі відбулися чотири матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі другого туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірні Китаю та Великої Британії здобули другі перемоги на турнірі. Після поразки від британців шведи набрали перші очки. Збірна Італії переграла США.

Сьогодні відбудуться ще матчі 3-4 турів турніру з керлінгу у міксті.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

2 тур, 3 лютого

Австралія - Китай 5:6

Швеція - Чехія 7:4

США - Італія 4:8

Велика Британія - Канада 6:4

Турнірна таблиця після 2-го туру: