Збірна Швеції перемогла Чехію. Результати 2 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі другого туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірні Китаю та Великої Британії здобули другі перемоги на турнірі. Після поразки від британців шведи набрали перші очки. Збірна Італії переграла США.
Сьогодні відбудуться ще матчі 3-4 турів турніру з керлінгу у міксті.
Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Австралія - Китай 5:6
Швеція - Чехія 7:4
США - Італія 4:8
Велика Британія - Канада 6:4
Турнірна таблиця після 2-го туру: